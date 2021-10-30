Polis basın bültenine yansıyan haberler

Girne’de ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ali Öner’in (E-68) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.



DİPKARPAZ’DA UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUDipkarpaz’da, polis ekibi tarafından gerçekleştirilen trafik denetimi sırada alkollü araç kullandığı tespit edilen T.B.C.’nin (E-24) şüpheli hareketleri üzerine bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 0,5 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde bulundu ve emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutulandı. Soruşturma devam ediyor.