Polis basın bültenine yansıyan haberler

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete, cuma günü müşteri olarak giden C.P.D.(E-53) ve S.W M.(K-39)'un, toplam değeri 3 bin 466 TL olan muhtelif gıda, mutfak aletleri ve konfeksiyon malzemelerini ödeme yapmadan market dışına çıkararak, çaldıkları tespit edildi.Polis, şahısların tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Güzelyurt’ta seyir halinde olan araçta yangın meydana geldi Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, bugün saat 00.300 sıralarında, Mahmut Gövgöz’ün (E- 21) kullanımında seyir halinde bulunan araçta, makine kısmında meydana gelen benzin kaçağından dolayı yangın meydana geldi. Polis Basın Subaylığı, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü, yangın sonucunda aracın zarar gördüğünü bildirdi.Soruşturma devam ediyor.