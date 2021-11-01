Polis basın bültenine yansıyan haberler

Ozanköy’de alevlere teslim olan bir evin salonunda kimliği henüz tespit edilemeyen yanmış bir erkek cesedi bulundu. Polis, kimlik tespit çalışmalarının ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan dün ülkenin farklı noktalarında ağaçların da zarar gördüğü yangınlar çıktı, Nergisli’de bir evin garajındaki araç alev alarak küle döndü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün gece saat 23.00 sıralarında, Ozanköy’de, Çatalköy Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Paul Arabacı’ya ait evin ikinci katında henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin salonunda kimliği henüz tespit edilemeyen yanmış bir erkek cesedi bulundu. Polis, evin salon ve mutfak kısmının tamamen, 2 yatak odasının kısmen yanarak hasar gördüğünü, ölü şahsın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü açıkladı.

ÇINARLI VE GÜVERCİNLİK’TE YANGIN…



Öte yandan Çınarlı köyünün güney kısmındaki dere yatağında dün 13.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında yaklaşık 20 dönüm anız, 30 dönümlük dere yatağında bulunan kuru otlar, 8 selvi ve 17 okaliptüs ağacı yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Güvercinlik köyünün güney-doğu kısmındaki arazi içerisinde, dün saat 19.00 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ise yaklaşık 45 dönüm anız ve 15 dönüm kuru ot yanarak zarar gördü.NERGİSLİ’DE, GARAJDAKİ ARAÇ ALEV ALDINergisli'de, Eser Ciner’e ait evin garajında park halinde bulunan salon araçta, dün saat 18.00 sıralarında muhtemelen elektrik aksanlarında oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın tamamen yandığı açıklandı.KALKANLI YAŞAM EVİNDE ANİ ÖLÜMKalkanlı Yaşam Evinde kalan Nevres Nizam (K-76) bu sabah 03.45 sıralarında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.