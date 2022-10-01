Polis basın bültenine yansıyan haberler

Bafra’da iki grup arasında dün yaşanan kavga öncesi bir tarafın silahlı tehditte bulunduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Bafra’da yaşanan ve bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, 28 Eylül’de A.B.'nin (E-19) kendisine bıçak gösteren R.K.'ye (E-28), arkadaşı D.U.'nun (E-20) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu kuru sıkı tabancayı alarak R.K.'nin üzerine doğrulttuğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında D.U.'nun Bafra'daki ikametgahında yapılan aramada, olayda kullanılan bahse konu kuru sıkı tabanca ile tabancaya ait 49 adet kuru sıkı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Çatalköy ve Ozanköy’de ev açma olaylarıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Çatalköy ve Ozanköy’de 27-29 eylülde yaşanan ev açma olaylarıyla ilgili zanlı olarak görülen 39 yaşındaki, isminin baş harfleri F.K. (E) tutuklandı.

Söz konusu sahsın soruşturmasında Çatalköy’de Funda Kuşadalı’ya ait ikametgahtan iki çift altın küpe ile bin 300 Stg ve 300 Euro nakit para; Ozanköy’de Tolga Çağakan’a ait ikametgahtan toplam 2 bin TL nakit para ve iki adet altın küpe ile bir adet altın yüzük; Çatalköy’de Ömer Köse’ye ait ikametgahtan ise 3 bin 300 TL nakit para ve 2 adet banka/kredi kartlarını çaldığı tespit edildi.

-Gaizmağusa’da çalınan tekne bulundu

Gazimağusa’da bir adet 5 metre uzunluğunda tekne, bir adet tekne motoru, bir adet motorsuz jetski ve 2 adet akünün 25-27 Eylül arası çalınmasıyla ilgili zanlı olarak görülen R.D.(E-25) ve E.T.(E-21) tutuklandı. Çalınan malzemeler R.D’ye ait ikametgahta bulundu.

-Çayönü’nde yangın

Çayönü köyü güney kısmında bulunan çöplük alanda dün meydana gelen yangında yaklaşık 5 dönümlük alan içerisindeki çöp yığınları yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.