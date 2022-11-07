Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 16:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Sahil Operasyonu” sonucu bir kişi tutuklandı.

Bültene göre operasyon kapsamında A.K’nin (E-22) üzerinde yapılan arama sonucu, yaklaşık 110 gram ağırlığında eroin türü ile yaklaşık 70 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Girne’de iş kazası

dün 11:00 sıralarında, bir restoranın balkon kısmında, Caner Çiçek (E-30) ve Haydar Ardıç (E-28) iskele üzerinde restoranın kepenklerine bakım yaptıkları sırada dengelerini kaybedip, yaklaşık 1.5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Caner Çiçek kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste, Haydar Ardıç ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.