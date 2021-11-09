Polis basın bültenine yansıyan haberler

Bafra’da 3 Kasım’da, denizde ölü bulunan 72 yaşındaki Margagertrud Buchaard’ın ölüm sebebinin “suda boğulma” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Buchaard’ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA DARP… 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan Y.K.(E-35), dün saat 09.00 sıralarında inşaat malzemelerini dağınık kullandığı gerekçesiyle M.A.S.H.’nin (E-27) boğazını sıkıp darp etti.

Daha sonra M.A.S.H’nin sağ elini bükerek, sağ el orta parmağının kırılmasına sebep olan Y.K tutuklandı.