Polis basın bültenine yansıyan haberler

Bafra’da 3 Kasım’da, denizde ölü bulunan 72 yaşındaki Margagertrud Buchaard’ın ölüm sebebinin “suda boğulma” olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Buchaard’ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan Y.K.(E-35), dün saat 09.00 sıralarında inşaat malzemelerini dağınık kullandığı gerekçesiyle M.A.S.H.’nin (E-27) boğazını sıkıp darp etti.
Daha sonra M.A.S.H’nin sağ elini bükerek, sağ el orta parmağının kırılmasına sebep olan Y.K tutuklandı.