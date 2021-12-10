Polis basın bültenine yansıyan haberler

Girne’de, kumarhane içerisinde yerde bulduğu 40 bin TL değerindeki bileziği alıp, yetkililere teslim etmeyen şahıs hırsızlıktan tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün 12.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde M.Ü.’nün (E-36), kumarhanede müşteri olarak bulunan başka bir şahıs tarafından düşürülen 40 bin TL değerindeki altın-pırlanta bileziği bulup alarak, hırsızlık yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA 48 YAŞINDAKİ KADIN KAYIP

Lefkoşa’da sakin Selda Öksüzoğulları’nın (K-48) dün, kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor. Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA, GİRNE VE GÜZELYURT’TA ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri dün akşam sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile gece kulüpleri kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.



Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 550 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 84 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 3 araç ise trafikten men edildi.Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde de, bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 36 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 510 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 164 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 4 araç ise trafikten men edildi.Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde de bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan mekanlar, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise toplam 515 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 72 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 2 araç trafikten men edildi.