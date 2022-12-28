Polis basın bültenine yansıyan haberler

İskele'de başka bir şahsa ait araziyi iki farklı kişiye kiralayarak 8 bin 400 sterlin parayı sahtekarlıkla tehdit ettiği tespit edilen M.A. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık'ta Mağusa'da, M.A.(E-25), İskele’de bulunan bir şahsa ait araziyi, mal sahibinin bilgisi olmaksızın başka iki şahsa yalan beyanda bulunarak, sahtelemiş olduğu kira sözleşmesi ile kiralamak suretiyle 8.400 Stg. parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. M.A. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Hırsızlık

Demirhan'daki bir süpermarketten, 16 Aralık tarihinde, toplam 15.702,45 TL değerindeki 4 şişe alkollü içki, muhtelif mutfak aletleri, kişisel bakım ürünleri ve iç çamaşırların çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.M.S.(E-21), M.D.(K-22) ve Y.T.(K-22) tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan, 24 Aralık'ta Çayırova’da Valya Mevkiinde, elektrik direkleri üzerinde bulunan havai bakır kabloların kesilerek çalınması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, A.A.(E-31), A.E.(E-36) ve M.K.(E-61) söz konusu çalıntı kabloları, hırsızlık olduklarını bildikleri halde satın aldıkları tespit edilerek tutuklandı.