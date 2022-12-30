Polis basın bültenine yansıyan haberler

İkametgahında rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 77 yaşındaki Keziban Oldaç’a yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

- Gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren kişinin kimliği belli oldu

Gazimağusa’da ikametgahı içerisinde muhtemelen gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren şahsın 26 yaşında Nijerya uyruklu Bak Abasi Ezekil Umok olduğu tespit edildi.

Polis, bugün yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örneklerinin alındığını, ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağını bildirdi.

Soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da dün gaz zehirlenmesi olayının meydana geldiği ikametgahta polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edildi.

İçerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet sarma sigara ile 1 adet sigara izmariti ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunarak, emare olarak alındı.

Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Z.L.O.(E-26), K.E.(E-19) ve J.C.O.(E-30) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da hırsızlık yapan şahıs, sokakta yüksek sesle bağırması sonucunda suçüstü yakalandı

Gazimağusa’da bir ikametgahın balkonundan scooter çalan şahıs, ardından sokak içerisinde yüksek sesle bağırması sonucunda suçüstü tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, C.B.U.(E-31) dün saat 09.00 sıralarından Kuğulu Sokak üzerinde bulunan ikametgâhtan 1,500 TL değerinde scooterı çalmasının ardından sokak içerisinde yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği sırada suçüstü tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

- Lefkoşa’da trafik kazası, motosiklet sürücüsü İbrahim yoğun bakımda

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında gerçekleşen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad İbrahim, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kaza 24 yaşındaki İbrahim’in RH 977 plakalı motosikleti ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Kuyucak Sokak yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sola Kuzucak Sokağa dönüşe geçen Duran Damlar’ın (E-55) sürdüğü LY 485 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmasıyla gerçekleşti.

soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.