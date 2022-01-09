Polis basın bültenine yansıyan haberler

Karaman’da önceki gün ikametgahında ölü bulunan Ahmet Çandarlı’nın (E-60) ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yine önceki gün Girne'de ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yaşamını yitiren Havva Salıcı’nın da (K-68) ölüm sebebinin “hipertansiyon ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

ARACINDA UYUŞTURUCU BULUNAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan dün 14.45 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Dağyolu çemberi yakınlarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.Y.’nin (K-37) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklanarak, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye ise el konuldu.

AKYAR KARA GİRİŞ KAPISINDA KKTC’YE İTHALİ YASAK FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Dün akşam saat 21.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan, KKTC’ye geçiş yapan T.K.’nin (E-32) kullanımında bulunan araçta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada KKTC’ye ithali yasak olan toplam 110 adet muhtelif markalarda canlı av tüfeği fişeği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

ALSANCAK’TA HIRSIZLIK

Alsancak’ta Sezgin Yiğitoğlu’na ait ikametgahtan 6 şarj aleti, 1 güneş gözlüğü, 2 kapı kolu, 4 pil, 1 parfüm, 1 kutu perde askısı, 3 cam kupa bardak, 1 mum, 1 duvar saati ve 1 kutu içerisinde cam kase çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.B.(E-46) tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.