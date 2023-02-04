Polis basın bültenine yansıyan haberler

Marketten içki ve çikolata çalan kişinin tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün öğlen saatlerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı’daki bir marketten üç şişe alkollü içki ile iki adet çikolata çaldığı tespit edilen Y.A.’nın (E-27) , yürütülen ileri soruşturmada tasarrufundan yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

-Güneşköy'deki kundaklama olayında 1 kişi tutuklandı

Güneşköy’de dün Kazım Enver Sokak üzerinde, bir şahsa ait teknenin çıkan yangın sonucu tamamen yanması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, teknenin üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp yakılarak kundaklandığı tespit edildi. Meselede zanlı olarak görülen H.Y.(E-17) tutuklandı.

-Aydınköy’de makineyi çalan tutuklandı

Aydınköy’de 1 Şubat’ta, bir evin bahçesindeki odun kesme makinesin çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.D.(E-32) tutuklandı. Çalınan odun kesme makinesi ise K.D.’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.