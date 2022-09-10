Polis haberleri… Çatalköy’de kundaklama

Polis haberleri… Çatalköy’de kundaklama

Çatalköy’de kuru temizleme ve terzi dükkanı olarak faaliyet gösteren “White and Clean” isimli iş yerinde dün gece çıkan yangın sonucu, iş yeri içerisinde bulunan muhtelif giysiler, bir adet dikiş makinesi, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet yazıcı, 3 adet çalışma masası, bir adet vantilatör ve 2 adet florasan lamba yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturmada, yangının G.K. (E-54) tarafından tasarrufunda bulundurduğu yanıcı maddeyi iş yeri içerisinde döküp ateşe verip, kundaklandığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Esentepe’de 71 yaşındaki kadının ölüm sebebi “emboli”

Esentepe’de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Marilyn Jean Lee’nin (K-71) ölüm sebebinin “emboli” olduğu açıklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lee’nin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “pulmoner emboli” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da uyuşturucu madde tasarrufu

Gazimağusa'da, F.O.F.(E-25), I.H.N.(E-27) ve C.E.U.’nun (K-27) kaldığı ikametgahta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen V.A.J.’nin (K-27) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da hırsızlık

Gazimağusa’da, Hayriye Karasaç’a ait ikametgah içerisinden üç farklı şahsa ait toplam 5 bin 700 TL nakit para, bir adet bayan çantası, para cüzdanı ve muhtelif banka/kredi kartları ile iki tane çeyrek, bir tane de yarım cumhuriyet altını, yine Gazimağu’da Türkan Ateş’e ait ikametgah içerisinden de 7 bin 300 TL nakit para çalındı.

Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen Y.M.M.M.H.(E-22) ve A.A.A.(E-34) tutuklandı.

Y.M.M.M.H.’nin (E-22) ayrıca 3-4 Eylül tarihleri arasında Gazimağusa’da, park halinde bulunan Özlem Ağıt’a ait araç içerisinden bir adet bayan cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen farklı kişilere ait toplam 4 adet kimlik kartı ile iki adet bankamatik ve kredi kartlarını da çaldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Geçitkale’de hırsızlık

Geçitkale’de, A.A.’nın (K-45), misafir olarak kalmakta olduğu bir ikametgahtan ev sahibine ait bankamatik kartını çaldıktan sonra ATM’den 5 bin TL para çekip, hırsızlık yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Girne ve Gemikonağı’nda kumar oynayan ve oynamasına...
Girne ve Gemikonağı’nda kumar oynayan ve oynamasına...
  1. Kıbrıs
﻿