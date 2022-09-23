Polisiye olaylar…Kayalar, Şirinevler ve Balıkesir köyünde ani ölüm

ikametgahında aniden rahatsızlanan Kayalar köyünde sakin Mustafa Aktaş (E-40), ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 7.30 sıralarında meydana geldi.

Öte yandan dün saat 06.45 sıralarında, Şirinevler köyünde sakin Şerife Aşık (K-70), ikametgahında ölü bulundu.

Balıkesir köyünde sakin Aziz Karabulutoğlu (E-75), ise dün 20.40 sıralarında ikametgahında rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

-Olsun’un ölüm sebebi “kalp yetmezliği”

Öte yandan Salı günü hayatını kaybeden 52 yaşındaki Alkan Olsun’na yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

-Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da, M.K.’nin (E-31) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki pipo, iki çubuk ile iki ampül bulunarak emare olarak alındı.

Dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gazimağusa’da çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı

Gazimağusa’da bir işletme içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu O.F.Ç.(E-27), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla Uğur İlgun’u kalça, kol, sırt ve karın kısımlarından yaraladı.

Dün 00.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası yaralan İlgun, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Çayırova’da kanunsun avlanan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Çayırova’da Valya mevkiinde, M.T.’nin (E-34) ses cihazı ve ağ kullanarak koruma altındaki pulya kuşlarını kanunsuz olarak avladığı tespit edildi.

Dün sabah 06.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Çayönü-Köprülü köyleri arasında yangın

Çayönü - Köprülü köyleri arasında anayolun 300 metre batısında bulunan tarımsal arazi içerisinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangında, 5 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile 5 zeytin ağacı yadı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor. müş olup, soruşturma devam etmektedir.