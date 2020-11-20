Radyograferler Derneği Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği ( KIB-RAD) 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı ve Yasin Bozkurt başkan seçildi.

KIB-RAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Yasin Bozkurt, yeni dönemde meslek gruplarının çalışma alanlarındaki sorunlara çözüm bulma yönünde yoğun çaba sarf edeceklerini ayrıca radyoloji alanında mesleki eğitim çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Bunlara ek olarak toplum sorunlarına karşı duyarlılıklarını da ortaya koyacaklarını belirten Bozkurt, çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istediklerini kaydetti.

Kamu-Sen konferans salonunda gerçekleştirilen seçimli genel kurulda yönetim, denetleme ve disiplin kurulları aşağıdaki gibi oluştu.

Yönetim Kurulu: “Başkan: Yasin Bozkurt; Genel Sekreter: Erhun Latif; Mali Sekreter: Mustafa Kılıç; Genel Örgütlenme Ve Teşkilatlanma Sekreteri: Murat Çınaroğlu; Eğitim Sekreterleri: Nihat Erol, Adem Abiç; Sosyal İşler Sekreteri: Sergün Garipsazcı; Basın Yayın Ve Sosyal Medya Sekreteri: Cemre Hacıveli; Halkla İlişkiler Sekreteri: Aslı Orbay; Genel Sekreter Yardımcısı: Cemaliye Alnur; Yedek Üye: Ahmet Erol”

Denetleme Kurulu: “Leyla Yüksel; Mehmet Bölüm; Engin Güler”

Disiplin Kurulu: “Hüseyin Özveri; Öznever Bahçeci; Yıldız Bardakcıoğlu; Taylan Özgür Orhan; Besime Erbütlü”