Rahvancıoğlu’ndan yangınla ilgili açıklama…

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, dün gece Ağırdağ’da yaşanan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Yaşanan felakette zarar gören tüm canlılar için derin bir acı duyduğunu ve “geçmiş olsun istediğini” belirten Rahvancıoğlu, “Ancak ülkenin ağacını hayvanını, toprağını, ovasını, dağını, insanını sevmeyenlerin idaresinde yaşam sürüldüğünü” savundu.

Rahvancıoğlu, “Yangının sebebinin elektrik kabloları olduğunun söyleniyor, 21. Yüzyılda, ağaçlık bir alanda hâlâ açıkta elektrik kabloları olan bir ülkedeyiz” diyerek, ancak bu durum yaşanırken ülkeye yapılan yatırımın “külliye” olduğunu belirtti.

Elektrik kablolarının yer altına alınması gerektiğini söyleyen Rahvancıoğlu, “külliyeye değil yangın helikopterine” ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Rahvancıoğlu, şöyle devam etti:

"Geçmiş olsun isterdim ama biliyorum ki; bu ülkeye emek veren, onu alın teri ile sulayan, bağlılığı bu topraklara olan insanlar, ipleri eline almadıkça geçmeyecek. Geçmiş olsun istiyorum, bu yüzden bir an önce geçmesi için ‘mücadeleyi yükseltelim’ diyorum...”