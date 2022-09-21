Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği 5. olağan genel kurulunu yaptı

Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, 5. Olağan Genel Kurulu'nu yaptı.

Kurula tek liste halinde giren Latif Akça üyelerin oy birliği ile onay alarak yeniden başkanlığa getirilirken yeni yönetim kurulu disiplin kurulu ve denetleme kurulu onaylandı.

Genel Kurulda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Divana Kürşat Özer başkanlık ederken yazman olarak Sebahattin Kurt ve Alihan Çakır getirildi.

Faaliyet raporunu okunarak, Derneğin kuruluş sürecinden bu güne kadar yaptıkları üyelerle paylaşıldı.

Lider Denktaş’ın düşüncelerini yaşatmak adına gerek eğitim ayağı gerekse lobicilik faaliyetleri hakkında üyeleri bilgilendiren Genel Başkan Akça, tarih bilincinin bir milletin devamlılığının tek garantisi olduğunu, zihin olarak işgal edilmiş, milli benliğini kaybetmiş milletlerin asimile olmaya, yok olmaya mahkûm olduğunu, gelecek kuşaklara aktarılmayan milli şuurun, geleceği kaybetmek anlamına geleceğine vurgu yaptı.

Akça konuşmasında, bugüne kadar bu anlamlı projelerde ve çalışmalarda maddi-manevi katkı koyan emeği geçmiş tüm dernek üyelerine, iş insanlarına, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Ardından derneğin mali bütçesi okunup üyeler tarafından onaylandı. Konuşmaların ardından Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu seçimlerine geçildi.

Genel Başkanlığa Latif Akça getirildi. Yönetim Kurulu tek liste olduğu için üyeler tarafından seçimsiz onaylandı.