RUH SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ’NDEN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

Ruh Sağlığını Koruma ve Ruh Hastalarına Yardım Derneği, Sağlık Bakanlığı’nı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki sorunlara acilen çözüm üretmeye çağırdı.

Hastanedeki en önemli sorunu“doktor yetersizliği” olarak gösteren Dernek, bazı kamu hastanelerinde otorite ve yönetim boşluğu yaşandığını, hastaların bu nedenle mağdur olduğunu savundu.

Ruh Sağlığını Koruma ve Ruh Hastalarına Yardım Derneği Başkanı İbrahim Alçıner, “Sağlık Bakanlığı Barış Ruh’taki sorunlara ivedi çözüm bulmalı” çağrısıyla yaptığı yazılı açıklamasında, hastanedeki mevcut durumu “kaygı verici” olarak nitelendirdi.

Alçıner, “Problemlerden en önemlisi doktor yetersizliğinden kaynaklı hizmet aksamasıdır” dedi.

Hastaların yaşadığı sorunlardan örnekler veren Alçıner, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki eczaneden verilen ilaçların dışarıdan alınması mümkün değilken duyarsızlık ve nemelazımcılığın hat safhada olduğunu savundu.

Alçıner, sorunları Sağlık Bakanlığı’na daha önce rapor olarak ilettiklerini de bildirerek gerekirse Türkiye’den sözleşmeli hekim getirilerek ruhsal sorunların girdabındaki hastaların tedavilerinin aksatılmamasını istedi.