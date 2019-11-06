Sağlık Bakanı Pilli: "Bülent Ecevit'i saygı ve şükranla anıyorum"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kıbrıs Barış Harekâtı’nın kararını veren, Kıbrıs Türk Halkı için ayrı bir yeri olan, dönemin Türkiye Hükümeti Başbakanı Bülent Ecevit' i ölümünün 13. yıl dönümünde saygı, sevgi ve şükranla anıyorum” dedi.

Pilli, Ecevit’in ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 20 Temmuz 1974 döneminde Türkiye Başbakanı Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Erbakan’ın verdikleri karar ve gerçekleştirilen harekât sayesinde bugün adada huzur ve güven ortamı sağlandığını belirtti.