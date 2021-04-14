Sağlık Bakanlığı 'ev karantinası' için kriteleri yeniden duyurdu

Sağlık Bakanlığı belirledikleri kriterler doğrultusunda ev karantinasına onay verilen ve izin belgesi olan kişilerin elektronik bileklik uygulama kapsamında karantina takip sistemine dahil olacaklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu kapsamdaki kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeden önce "Güvende Kal" isimli mobil uygulamayı cep telefonuna indirmesi ve uygulamada kayıt ödeme işlemlerinin tamamlaması gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın ev karantinası değerlendirme komitesi tarafından belirlenen kriterler şöyle:

70 yaş üstü yaşlılar

12 yaş altı çocuklar

Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar

Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

Otizm spekturumu

Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

Organ ve kök hücre nakilli hastalar

Gebelik

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 18:49