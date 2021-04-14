Sağlık Bakanlığı 'ev karantinası' için kriteleri yeniden duyurdu

Sağlık Bakanlığı belirledikleri kriterler doğrultusunda ev karantinasına onay verilen ve izin belgesi olan kişilerin elektronik bileklik uygulama kapsamında karantina takip sistemine dahil olacaklarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu kapsamdaki kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeden önce "Güvende Kal" isimli mobil uygulamayı cep telefonuna indirmesi ve uygulamada kayıt ödeme işlemlerinin tamamlaması gerektiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'nın ev karantinası değerlendirme komitesi tarafından belirlenen kriterler şöyle:
70 yaş üstü yaşlılar
12 yaş altı çocuklar
Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği
İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar
Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar
3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar
Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler
Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler
Otizm spekturumu
Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)
Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar
Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler
Organ ve kök hücre nakilli hastalar
GebelikGüncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 18:49