Sağlık Bakanlığı'ndan PCR açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan PCR açıklaması
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Sağlık Bakanlığı  test merkezlerindeki yığılmaların azaltılmasına yönelik önlemler çerçevesinde anlaşmalı olduğu antijen merkezlerine pcr merkezlerini de eklenmiştir.  

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Sektör olarak pcr testi yapma zorunluluğu olan çalışanlar, Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek Covid-19 test başvuru seçeneği ile işleme başlayabilmektdir. Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeler takip edilmek suretiyle gerekli  testlerin yapılması için kişiler anlaşmalı olduğumuz laboratuvar seçimini sistemden  kendileri yapıp, işlemlerini gerçekleştirebilir.  

Test sonuçlarının belgeleri ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilir ve raporun dökümanı pdf olarak alınabilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

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