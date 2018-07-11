ŞAHALİ: “GAZETECİLERİN HABER ALMA HAKKINI SINIRLAMASIZ KULLANILABİLMESİ, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SOSYAL HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ, ÖZGÜR BASININ TEMEL ŞARTLARI”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, gazetecilerin haber alma hakkını herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanılabilmesi, çalışma koşullarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesinin özgür bir basının temel şartlarını oluşturduğunu kaydetti.

Şahali, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının haber alma özgürlüğünün toplumun gerçek ve kaliteli habere ulaşması ve kamuoyunun doğru şekillenmesi açısından önem arz ettiğini vurguladı.



Kıbrıs Türk basınının çalışmalarını büyük bir fedakârlıkla sürdürdüğünü kaydeden Şahali, kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirme görevini üstlenen basının kısıtlı olanaklara rağmen, KKTC’de çok sesliliğe ve demokrasiye katkısının devam ettiğini de kaydetti.



Mesajında, “Gecesini gündüzüne katarak çalışan basın emekçilerimiz, yılda sadece bir gün değil, her gün hatırlanmayı hak ediyor “ifadelerini kullanan Şahali, tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

Şahali, “Basının, toplumsal barışın ve huzurun sağlanmasındaki yeri, kuşkusuz çok önemlidir. Toplumu derinden sarsan olaylarda basın çalışanlarının etik değerler çerçevesinde haberlerini hazırlamaları büyük önem taşımaktadır. Basın, sadece toplumun demokratik açıdan güçlenmesine değil, sosyal açıdan da birlikteliğine büyük katkı koymaktadır” ifadelerini kulland