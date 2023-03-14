Sahile vurmuş uyuşturucu paketini polise ihbar etmemenin suç olduğunu hatırlatıldı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) sahile vurmuş uyuşturucu paketini, polise ihbar etmemenin suç olduğunu hatırlattı.

Polis Basın Subaylığı, sahile vuran uyuşturuclar konusunda yaptığı yazılı açıklamada, uzun bir süredir KKTC’nin farklı sahillerinde, uyuşturucu madde içeren paketler tespit edildiğini belirtti.

Polis ekiplerinin sahillere vuran uyuşturucu paketleri ile ilgili arama çalışmalarını sürdürdüğü anımsatılan açıklamada, bu paketlerin zaman zaman sivil şahıslar tarafından da bulunduğu kaydedildi.

-“Bugüne değin toplam 17 kişi, sahilde bulduğu uyuşturucu paketleri ile ilgili polise bilgi vererek konu hakkında büyük bir duyarlılık göstermiştir”

“Bugüne değin toplam 17 kişi, sahilde bulduğu uyuşturucu paketleri ile ilgili polise bilgi vererek konu hakkında büyük bir duyarlılık göstermiştir” denilen açıklamada, öte yandan daha önce sahilde bulduğu uyuşturucu madde içeren paketleri alıp polise bilgi vermeyen toplam 7 kişinin ise, polis tarafından tespit edildiği ve bu kişiler aleyhinde yasal işlem yapıldığı bildirildi.

- “Geçmişte, bulduğu uyuşturucu madde içeren paketi polise teslim etmeyen 1 kişi tutuklandı… 6 yıl hapis cezası aldı”

Ayrıca geçmişte, bulduğu uyuşturucu madde içeren paketi polise teslim etmeyen bir kişinin polis tarafından tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldığı dile getirilen açıklamada bu kişiye 6 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Dün ise Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bir kişinin tasarrufunda sahillere vuran kubar esrar türü, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında uyuşturucu madde tespit edildiği ifade edilen açıklamada, bu şahısın da tutuklandığı ve aleyhinde yasal işlem başlatıldığı bildirildi

Bu bağlamda, sahillerde veya başka bir yerde bulduğu uyuşturucu madde içeren paketi polise ihbar etmeyen şahısların suç işlemiş olacağı vurgulanan açıklamada, “Sahillerimizde bulduğu uyuşturucu madde paketleri hakkında büyük bir duyarlılık göstererek olayı hemen polise bildiren şahıslara ise, başta uyuşturucu ile mücadele olmak üzere suçla mücadelede polis-halk işbirliğine yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz” denildi.