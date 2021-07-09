Saner: "4 bin 543 kişiye salgın destek ödemelerinin başladı"

Başbakan Ersan Saner, sosyal yardım alan 4 bin 543 kişiye salgın destek ödemelerinin başladığını bildirdi.

Başbakan Saner yazılı açıklamasında, tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle ekonomik olarak sıkıntıya düşen kesimlere ve vatandaşlara, imkanlar nisbetinde hükümetin el uzatmaya devam ettiğini kaydetti.

Saner, bu kapsamda sosyal yardım alan ihtiyaçlı durumdaki vatandaşlara “Salgın Destek Yardımı” yapılmasına bugün itibarıyla başlandığını belirterek, şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde ve Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet projesi kapsamında 4.543 vatandaşımıza kişi başı 1100 TL olmak üzere yaklaşık toplam 5 milyon TL salgın yardımı yapılacaktır. Bugün itibarıyle ödemelere başlanmış ve kişilerin banka hesaplarına destek yardımları yatırılmaya başlanmıştır. Toplam 4bin 543 kişinin yararlanacağı muhtaç yoksullar,koruyucu aileler, malül gaziler, malüller ve şehit ailelerinden oluşan salgın destek yardımı ödemeleri 12 Temmuz’a kadar tamamlanacak.”