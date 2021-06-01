Saner, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

Başbakan Ersan Saner, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Dersteki çocuklarla sohbet eden Başbakan Saner ve Amcaoğlu daha sonra bahçede çocuklara hediye dağıtıp, toplu fotoğraf çektirdi. Özel eğitim gören çocuklara dondurma ikramında da bulunuldu.

EVCİMEN

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen, böylesi anlamlı bir günde gerçekleşen ziyaretten dolayı Başbakan Saner ve Bakan Amcaoğlu’na teşekkür etti.

Bugünün Dünya Çocuk Günü olması nedeniyle önemli bir gün olduğunu vurgulayan Evcimen, özel eğitim öğretmenlerinin pandemi döneminde de aralıksız çalıştıklarını ve aralıksız yüz yüze eğitim vermeye özen gösterdiklerini kaydetti.

Evcimen, böyle bir günde Saner ve Amcaoğlu’nun yanlarında bulunmalarının özel eğitimde çalışan tüm personel, öğrenci ve aileler için çok önemli olduğunu ifade etti.

Emirali Evcimen, “Desteklerini hissetmek, onların yanımızda olduğunu görmek, tüm özel eğitim camiası için oldukça önemli. Kendilerine çok teşekkür ediyorum bu anlamlı ziyaret için” dedi.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Dünya Çocuk Günü’nün bütün çocuklara kutlu olması dileğinde bulunarak, özel eğitim öğretmenlerinin çocukların eğitimlerinin aksamaması adına pandemi döneminde gösterdikleri çabanın takdire şayan olduğunu belirtti ve teşekkür etti.

Amcaoğlu, özel eğitim okullarındaki eksiklikleri tespit edip, bunları Başbakan’a aktararak gereğini yapmanın asli görevlerinden olduğunu kaydetti.

Olgun Amcaoğlu, özel eğitim merkezinde verilen eğitimin daha kaliteli, daha sürdürülebilir olması, çocukların gelecekte birer birey olarak yetiştirilmesi ve topluma kazandırılmasındaki ihtiyaçları gidermenin asli görevleri arasında yer aldığını yineledi.

Bundan sonra da özel eğitim merkezlerinin daha ileriye gitmesi için ziyaretler gerçekleştireceklerini söyleyen Amcaoğlu, “İyi ki bu ülkede özle eğitim ve özel eğitimle ilgili hassasiyet gösteren eğitimcilerimiz var da bu çocuklarımız geri kalma gibi bir sıkıntı yaşamıyor. Topluma kazandırılmayla ilgili süreçten geçip, sağlıklı bireyler olarak tekrardan aramıza katılabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

SANER

Başbakan Ersan Saner de Dünya Çocuk Günü nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ile birlikte Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışmaları yerinde gözlemlemek istediklerini söyledi.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, özel eğitim gören çocuklara değinen Saner, “Onlara vereceğimiz eğitim ve öğretimle geleceğe hazırlamak da tüm hükümetlerin olduğu gibi bizim hükümetimizin de asli görevleri arasında” dedi.

Başbakan Saner, özel eğitim okullarının eğitim ve öğrenim açısından diğer okullara oranla daha fazla önem arz ettiğini söyleyerek, farklı gelişen çocukların daha iyi bir şekilde topluma kazandırılması için nasıl bir eğitimden geçtiklerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminden çok iyi bildiğini kaydetti.

Bugün okulu gezerken çocukların çok iyi bir şekilde yetiştiklerini gözlemlemekten duyduğu mutluluğu dile getiren Saner, bunun için öğretmenlere ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanına teşekkür etti.

Saner, pandemi döneminde okullarda eğitimin ağırlıklı olarak online gerçekleştirildiğini ancak Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ndeki eğitimin hep yüz yüze devam ettiğini ve bunun da çalışan öğretmenlerin büyük bir özverisinin göstergesi olduğunu belirtti.

Ersan Saner, “Bu iş gerçekten meşakkatli bir iştir. Burada öğrenim vermek de çok meşakkatli. Dolayısıyla bunu takdir etmek de bizlerin görevi” dedi.

Başbakan Saner, çocukları gelecek vizyonu olan, KKTC’yi emanet edecekleri bireyler olarak yetiştirmek arzusu içinde olduklarını belirterek, “Çocuklarımızın KKTC’yi dünyada bizim bıraktığımız yerden daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır” dedi.

Saner, tüm çocukların Dünya Çocuklar Günü’nü kutladı.