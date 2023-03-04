Savaşan: “Yasa, bütçeden tasarruf, ilave katkı, gönüllülük esasına göre maaş kesintisini ön görüyor”

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Ad-Hoc Komite’nin hazırladığı “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık” yasa önerisinin detaylarını anlattı.

UBP Milletvekili ve Ad-Hoc Komite Üyesi Savaşan, BRT’de katıldığı “17. Saat” programına canlı bağlanarak hazırlanan yasa önerisinin detayları hakkında açıklamada bulundu.

Ad-Hoc Komitenin hafta boyunca süren çalışmalarını Cuma akşam saatlerinde tamamlayarak Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisini hazırladığını belirten Savaşan, yasayı oy birliği ile geçirmeyi arzu ettiklerini aktardı.

Savaşan, “Yapmayı ön gördüğümüz yasayla, depremden dolayı, depremde zarar gören kişilerin Türkiye’deki barınma ihtiyaçlarının karşılanması, KKTC’ye gelen depremzedelerin acil iaşe, ibate, sağlık ve eğitim harcamalarına katkı yapılması, depremden doğrudan etkilenen KKTC yurttaşlarının desteklenmesi ile KKTC’de meydana gelebilecek deprem ve diğer doğal afetlerle mücadele kapsamında arama kurtarma, sağlık, geçici zorunlu barınma ve eğitim alanlarındaki çalışmalarının yapılması ve bu alanlardaki ihtiyaçların giderilmesi yanı sıra, yerel yönetimlerin bu alanlarda gerçekleştirilecek çalışmalara katkı yapılmasını sağlamaya yönelik kaynak yaratılmasını amaçlamaktayız” şeklinde konuştu.

Yasa tasarısı hazırlanırken halkın, muhalefet partilerinin ve paydaşların hassasiyetlerinin dikkate alındığına vurgu yapan Savaşan, “1 Milyar TL civarında mali kaynak yaratmayı ön gören yasa 3 ana başlıktan oluşuyor. Birincisi bütçeden yapılacak tasarruflar, ikincisi ilave katkılar, üçüncüsü ise gönüllülük esasına göre asgari ücret üzerindeki maaşlardan yapılması ön görülen kesintiler” diye konuştu.

-“Oluşturulacak kaynak, yasanın amacı dışında kullanılamayacak…”

Yaratılacak mali kaynağın nereye harcanacağı konusunun katılımcılık anlayışı ile belirlendiğini ve bu kalemlerin tek tek detaylandırıldığına dikkat çeken Savaşan, “Oluşturulacak kaynak yasanın amacı dışında harcanamayacak. Harcama kalemleri yasa içinde yer alacak” dedi.

-“Şeffaflık ve denetim olacak”

Hazırlanan yasa ile yaratılacak mali kaynaktan yapılacak harcamaların yine aynı yasanın içinde oluşturulan Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu tarafından amaca uygun yapılıp yapılmadığının denetleneceğinin altını çizen Savaşan, siyasi parti temsilcileri yanı sıra paydaşların da yer alacağı ön görülen komisyon sayesinde bütün harcamaların amacına uygun yapılması ve bu harcamaların denetlenmesi sağlanacak” diye konuştu.

“Asgari ücret altına kesinti yok… Üzerinde, gönüllülük esasına göre kesinti olacak”

Savaşan, yasa önerisinin sosyal yardım, engelli maaş ile cemile yardımları ile asgari ücretin altında maaş alanlardan kesinti öngörmediğini belirterek, asgari ücretin üzerinde maaş alan kişilerden gönüllük esasına göre oransal kesinti yapılmasının planlandığını söyledi.

Savaşan, gönüllülük esasına göre asgari ücret üzerindeki maaşlardan yapılması planlanan kesintilerin, Asgari Ücret ile 30,000 TL arasında %1, 30,001-TL ile 55,000 TL arası %1,5, 55,001 TL ile 75,000 TL arası %2, 75,001 TL ve üzeri için %5 olarak ön görüldüğünü söyledi.

“Hedefimiz oy birliği…”

Komitede ele alınan yasanın Ünal Üstel Başbakanlığındaki hükümetin ortakları ile bir bütün olarak büyük bir hassasiyetle desteklendiğine işaret eden komite üyesi Savaşan, “Halkımızın ve paydaşların hassasiyetlerini samimiyetle dikkate alarak katılımcılık anlayışı ile hazırladığımız yasa tasarısını ana muhalefet partisinin katkısı ve desteğini de alarak oy birliği ile geçirmek istiyoruz. Taslağı kendilerine ilettik. Pazartesi ana muhalefetin tutumunu göreceğiz. Hükümet ortaklarımız ile bizler yasayı oy birliği ya da oy çokluğu ile planlanan hızda ve zamanda genel kurula göndermeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023, 13:13