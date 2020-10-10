Seçmenler; kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyetiyle oy kullanabilecek

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylamasında, KKTC veya Federe Devlet döneminde alınan kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyetinden herhangi biriyle oy kullanılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararına göre, bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle Polis tarafından el konulmuşsa ise, oy kullanabilme için ilgili Polis Müdürlüğüne müracaat edilip el konulan belgenin onaylı bir fotokopisinin alınması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliğinden, diğer İlçelerde ise ilgili İlçe Seçim Kurulundan onaylatma gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 14:33