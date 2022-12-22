Şenkul: "Mevcut belediye yönetiminin yarattığı huzursuzluk ve ayrımcılık ciddi boyutta"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, mevcut belediye yönetiminin hem çalışanlarla ilişkilerinde hem de çalışanlar arasında yarattığı huzursuzluk ve ayrımcılığın ciddi boyutta olduğunu belirtti.

Girne Belediyesi çalışanları ile belediyenin iştiraki Bel-Paz yatırım şirketi çalışanlarının belediyedeki antidemokratik yönetim anlayışından dolayı mutsuz olduğuna işaret eden Şenkul, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın biz, ayrımcılığa son vereceğiz, iş barışını sağlayacağız. Tüm çalışanlarımız mutlu, huzurlu olacak” dedi. Şenkul, maaş ve ödenek eşitsizliği, kadrolanma sorunlarıyla baş başa olan Bel-Paz çalışanlarının artık vaatlere karnının tok olduğuna dikkat çekerek gerçekçi olup, hayal satmamak gerektiğini belirtti. Şenkul, kendilerinin tüm önerilerinin gerçekçi olduğunu ifade ederek “Ne söylediysek yapacağız” vurgusu yaptı. Tüm çalışanlarla birlikte ekip olup, bu ruhla çalışacaklarının altını çizen Şenkul, kimsenin işinin tehdit altında olmayacağını, liyakata önem vereceklerini söyledi.

-‘Bel-Paz’da ayrımcılığa yer yok’

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, göreve geldiklerinde önce belediyenin mali yapısını düzelteceklerini belirterek yüklü borçla devralacakları belediyeyi ayakları yere basan ekonomik bir yapıya kavuşturacaklarını söyledi. Bütçe çalışmalarına şimdiden başladıklarını, hesaplamalarını yaparak Bel-Paz yatırım şirketi çalışanlarının bugüne kadar gasp edilen haklarının verilebilmesi için alternatifler yarattıklarını ifade eden Şenkul, göreve gelir gelmez bayramlık ödeneklerini eşitleyeceklerini, adil dağılımı sağlayacaklarını vurguladı. Şenkul, bir yıl içerisinde de en düşük kadrolu maaşını, Bel-Paz çalışanlarının maaşına eşitleyeceklerini ifade etti. ‘Bel-Paz’daki kadro sorununu da çözeceğiz’diyen Şenkul, merkezi hükümetle görüşerek, Girne’nin gerçek nüfusuna göre kadro açılmasını sağlayacaklarını, bu gerçekleştiğinde de toplu kadrolama yapacaklarını belirtti. Şenkul, “Kadrolama yapılırken de ayrımcılık olmayacak” vurgusu yaptı.

-‘Çalışanlarımıza karşı eşitlikçi, adil, demokratik olacağız’

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Şenkul, Bel-Paz’da olduğu gibi Girne Belediyesi çalışanlarının da iş ortamından dolayı huzursuz ve mutsuz olduğunu söyledi. Mevcut belediye idaresinin çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu, adaletsiz bir ortam yarattığını belirten Şenkul, ‘Bizim yönetim anlayışımızda ayrı gayrı yoktur. Eşitlikçi, adil, demokratik bir yapı vardır’ dedi. Şenkul, göreve geldiklerinde kimsenin siyasi görüşü veya kişisel yakınlıkları nedeniyle ayrımcılığa uğramayacağının sözünü vererek iş barışına kavuşmuş bir belediye yaratacaklarını yineledi. İş güvencesiyle ilgili etrafta dolaşan söylentilere de yanıt veren Şenkul, ‘Bizim çalışanlarla hiçbir sıkıntımız yoktur. Kimse ‘işimden olacağım’ endişesine kapılmasın. İş güvencesi konusunda kimse sıkıntı yaşamayacak’ dedi.