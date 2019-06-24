Serdar Denktaş Londra'da Festivalde sahneye çıktı

Londra'da her yıl düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali bu yıl da coşku içerisinde yapıldı.

İngileter'de bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş da festivale katılan konuklar arasındaydı.

Denktaş, festival katılımcılarının ricasını kıramayarak sahneye çıktı ve Kamuran Aziz'in unutulmaz eseri "Kıbrıs'ım" ı seslendirdi.

Denktaş'ın sahne performansı izleyenlerler tarafından tam not aldı.

(Video: Ziya Emir)

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2019, 09:50