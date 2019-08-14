Serdarlı’nın kurtuluşunun 45’inci yıl dönümünde tören

Serdarlı’nın kurtuluşunun 45’inci yıl dönümünde Serdarlı Atatürk Büstü önünde tören düzenlendi.

Tören saat 19.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım konuşma yaptı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve Başbakan Ersin Tatar’ın konuşmaları ve şiir okunmasının ardından Serdarlı Belediyesi Halk dansları Topluluğu gösteri sundu.

Tören geçişi ve izaz-ikramla tören sona erdi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da Serdarlı’daki kutlama töreninde konuşarak, törenin KKTC’nin yoluna devam ettiğinin bir göstergesi olduğunun altını çizerek, Muratağa Atlılar ve Sandallar’da yaşanan katliamlara değinerek, bir devletin nasıl kurulduğunu ve yaşatıldığını bir kez daha gördüklerini söyledi.

Kıbrıs Türkünün bugünlere gelmesine emek verenlerin ruhlarının şâd olmasını dileyen ve TC ve TSK’ya şükran duygularını sunan Tatar, Kıbrıs’ta Türk milletinin bir başarı öyküsü yazdığını kaydetti.

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Dr. Küçük ve Rauf Denktaş’ın oluşturduğu anlaşmalar sayesinde TC’nin 74’te Adaya ayak bastığını hatırlatan Tatar, tarihin kolay yazılmadığını, geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuşmasında belirttiği gibi TC’nin garantörlük hakkının Ada üzerinde sonsuza kadar süreceğini söyledi.

Başbakan Tatar, KKTC’nin ekonomik olarak daha da güçlenmesi için hep birlikte çalışmanın önemine de işaret ederek, devletin yaşatılması için de devlete sahip çıkmak gerektiğini sözlerine ekledi.

TÖRE

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre Serdarlı’daki törende yaptığı konuşmada , mücadele Mehmetçiğin uzun bir mücadele sergileyerek Kıbrıs Türkünü bugünlere taşıdığını söyledi.

Zor günlerde Kıbrıslı Türklerin hep Türkiye’yi bekleyip, mukavemetçi ruhla direndiğini kaydeden Töre, gelmiş geçmiş tüm devlet büyüklerinin ruhlarının şâd olması için Kıbrıs Türkünün de üzerine düşeni yapması ve vatanına ve bayrağına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin Adadan hiçbir zaman çıkmayacağını Kıbrıs Türkünü 1878’den sonra bir kez daha öksüz bırakmayacağını söyleyen Töre, “Garantiler tabu değildir” diyenlere inat KKTC’nin yoluna TC ile birlikte devam edeceğini belirtti bayrakların asla inmeyeceğini, şehitlerin de asla unutulmayacağını vurguladı.

KASIM

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, 45 yıl önce bölge halkının kayıplar, acılar, göçler yaşadığını insan hayatının değersizleştirildiğini anlattı.

Kasım, o dönemde Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlanan Kıbrıslı Türklerin göçe zorlandığını fakat Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türkünün vatan sevgisi ve büyük Türk Ulusu’nun varlığını hesaba katamadıklarını belirtti.

20 Temmuz’dan ders almayanların köyü kuşatma altına aldıklarını ve böylelikle 2. Harekâtın kaçınılmaz hale geldiğini anlatan Kasım, mücahitle Mehmetçiğin bölge halkıyla bütünleşerek bugün törenlerle kutlanan günleri yaşattığını ifade etti.

Şehitleri rahmetle anan ve ailelerine sabır dileyen Kasım, daha mutlu bir gelecek, daha kaliteli refah bir yaşam için çalışmaya devam edeceklerini ekledi.