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Seyrüsefer harçları internet üzerinden ödenebilecek

Seyrüsefer harçları internet üzerinden ödenebilecek
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Araç seyrüsefer harçları 6 Ocak Pazartesi itibariyle internet üzerinden (online) ödenebilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  www.bub.gov.ct.tr adresinde “Araç Kayıt Harç Ödemeleri” sayfasında 6 Ocak itibarıyla seyrüsefer harcı ödeme olanağı tanınacak.

Doğabilecek sorunlara müdahale edebilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş süresi öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, kullanıcıların bu süre zarfında karşılaştığı sorunları “1300” numaralı telefon ile veya info@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yolu ile iletmeleri rica edildi.

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