Siber'den Cumhurbaşkanı adaylarına uyarı

Eski Meclis Başkanı ve eski Başbakan Dr.Sibel Siber, Cumhurbaşkanı adaylarının yapmış oldukları ziyaretlere dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Siber, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adaylarımız seçim gezilerine başladı; normal zamanlar yaşıyor olsaydık bundan doğal bir şey olamazdı. Ama ne yazık ki içinden geçtiğimiz bu süreç, çok dikkatli olmamızı gerektiren bir süreç...Devletin en üst yönetimindeki siyasetçiler, topluma örnek olması gerekirken, paylaşılan fotoğraflara baktığımızda, maske ve mesafe kuralına tam da uyulmadığını gözlemliyoruz. Üstelik kapalı alanlarda, vatandaşlar yanyana oturup siyasiyi dinliyor. Muhtemelen yüksek sesle konuşmalar oluyor. Bu görüntüler, maalesef halkımıza da kötü örnek oluyor. Bayram ziyaretlerini yapamadığımız ve iletişim kanallarıyla bayramlaştığımız bu süreçte, adayların da seçmenle teknoloji aracılığıyla iletişim kurmaları, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından önemlidir"