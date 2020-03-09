Sınır kapıları ile ilgili AKPA Başkanı'na mektup

Cumhuriyet Meclisi’nin Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’ndeki (AKPA) temsilcileri Özdemir Berova (UBP) ve Armağan Candan (CTP), Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından 28 Şubat’ta kapatılan geçiş noktaları konusunda AKPA Başkanı Rik Daems’e bir mektup gönderdi.

Berova ve Candan AKPA Başkanı’na gönderdikleri mektupta, GKRY’nin geçiş noktalarını kapatma kararının tek yanlı aldığını, önceden hiçbir bilgilendirme ve uyarı yapılmadığını, ayrıca koronavirüsle mücadele iddiasının ise inandırıcılıktan uzak olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, geçiş kapılarının adadaki iki kesim arasında sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkiler bakımından büyük önemi haiz olduğu vurgulanan mektupta, kapıların bugüne kadar hayata geçirilen en etkili ve en sık kullanılan Güven Artırıcı Önlemler adımı olduğuna dikkat çekildiği belirtildi.

Mektupta ayrıca, her bir geçiş noktasının uzun ve zorlu müzakerelerle açıldığı, keyfi ve temelsiz iddialarla kapatılmalarının adadaki çözüm sürecine de zarar verdiği, öte yandan salgın hastalıklarla mücadelede iş birliği ve koordinasyonla görevli, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin de bu yönde hiçbir tavsiyesinin bulunmayışının, alınan kararın ne kadar siyasi olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.

Berova ve Candan, AKPA Başkanı’ndan konunun takipçisi olmasını talep ederken, bu tür uygulamaların devam etmesinin adadaki statükoyu kalıcılaştırmaktan başka bir şeye hizmet etmeyeceğini ve uluslararası toplumun bu konuda ses vermesinin büyük önem arz ettiğini