Stokcuya ceza… Peki K-Pet 'e?

Ülkemiz akaryakıt tedarikçi firmalarından Kıbrıs Türk Petrolleri (K PET) günlerdir kamuoyunun gündeminde olup tepki koyduğu “stokçuluk” örneğini bu akşam bayilerine gönderdiği bilgilendirmeyle kanıtladı.

Akaryakıta Bakanlar Kurulu tarafından yapılan zammın hemen ardından Benzin İstasyonlarına bilgilendirme yapan K-PET, Euro Diesel yakıtın temin edildiğini ve dağıtım ofislerinden alınabileceğini duyurdu.

Zammın hemen ardından gelen bilgilendirme, K PET’in “zammı bekleyerek stokçuluk mu yaptı?” sorusunu gündeme getirdi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün yaptığı açıklamada stokçuluk yapanlara gereken cezai işlemin uygulanacağını söylerken, KPET’e karşı Başbakan ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın nasıl bir tavır takınacağı merakla bekleniyor.

Akaryakıta yapılan zammın hemen ardından ülkede akaryakıt krizi yaratan Kıbrıs Türk Petrollerinin bayilere Euro Diesel yakıtının geldiği ve tedarik edilebileceği bilgisini paylaşmasının ardından Benzinciler Birliği büyük tepki gösterdi.

Günlerdir mazot alamayan bayiler zam açıklanınca K Pet tarafından “Gelin kota İle mazot alın” çağrısı yapılmasını kabul edilemez olarak değerlendirdiler.

Birlikten yapılan açıklamada seslerini duyuramadıkları ifade edilirken, dün tüp gaza zam gelmesinin ardından bugün gaz gemisinin bağlandığı, bugün ise akaryakıta zam gelmesinin ardından “Gelin Euro Diesel alın” dendiği kaydedildi.

Birlik, yakıtın bilerek bekletilerek zamdan sonra KPET tarafından satışa sunulduğunu vurgularken, iki gün boyunca istasyon kapatılıp beklendiği ifade edildi.