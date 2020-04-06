Su fatura ödemelerinde yeni düzenleme

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) su faturası ödemelerinde düzenlemeye gitti.

Buna göre, mart ayı su harcamaları konutlarda şubat ayı su faturasının yüzde 80’i oranında kapalı olan iş yerleri de yüzde 50 oranında geçici olarak faturalandırılacak. . Daha sonraki dönemde mahsuplaşmaya gidilecek. Belediye nisan ayında fatura dağıtımı yapmayacak



LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kovid-19 virüsüne karşı mücadelede ilk andan itibaren halkın yanında durmaya, halkla bir arada hareket etmeye devam eden Belediyenin insanın temel ihtiyaçlarından olan su kullanımı konusunda yine halkın yararına karar ürettiğini ifade etti.

“BU SÜREÇTE 500’E YAKIN SUYU KESİK ABONEMİZİN SU SAYAÇLARINI AÇTIK.”

Harmancı “Herkesin ekonomik zorluğunu anlıyoruz. Kovid-19 virüsüne karşı hep beraber mücadele ediyoruz ve bu süreçte de her zamanki gibi Lefkoşalıların yanındayız. Hayattaki en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi su kullanımıdır. Bu süreçte 500’e yakın suyu kesik abonemizin su sayaçlarını açtık. Yine yaşanmakta olan olağanüstü koşulları dikkate alarak mart ayı faturalarınızı şubat ayındaki fatura miktarlarınız üzerine %20 indirimli olarak yansıtılacaktır. Kapalı iş yerleri için bu indirim %50 olarak uygulanacaktır. Nisan ayında fatura dağıtımı yapılmayacaktır.” dedi.

“BU ZOR GÜNLERİ YİNE HEP BERABER ATLATACAĞIZ”

Lefkoşalıların asla mağdur olmaması için çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Harmancı bu zor günleri yine hep beraber atlatacaklarını ifade ederek tüm yurttaşlara “Evde, güvende ve sağlıkla kalın” mesajını iletti.