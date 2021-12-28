Sucuoğlu: “Pahalı olanı değil, ucuz olanı alın”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomik anlamda başlarına gelmeyenin kalmadığını söyleyen Başbakan Sucuoğlu, ekonomik daralmanın -16 olduğunu, turizm sektörünün 950 milyon dolardan 160 milyon dolara düştüğünü ve döviz nedeniyle öğrencinin de çarşıya beklenen ilgiyi gösteremediğini ifade etti.

Başbakan, tam bir kaos yaşandığını ifade ederek, son günlerde dövizin düşmesiyle moral bulduklarını söyledi.

Ödemeler konusunda da açıklamalar yapan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokol katkılarının geldiğini belirtti.

Sucuoğlu, dün itibariyle ödemelerin başladığını söyleyerek, “Olumsuzluklara rağmen yaklaşık 14 gün içerisinde 1 milyar 218 milyon TL ödenecek. Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bir sorun yaşandı, sorunun çözülmesi halinde 13. Maaşlar Cuma günü ödeyecek” dedi.

Türkiye ile ilişkilerini ve süreci de değerlendiren Başbakan Sucuoğlu, Türkiye ile hiçbir sıkıntısının olmadığının altını çizdi.

Sucuoğlu, kendi döneminde toplanamayan meclisin toplanmaya başladığını, bütçenin ve 7-8 yasanın geçtiğini ve daha sonra Türkiye ile iletişime geçtiğini kaydetti.

Türkiye ile arasında bir sıkıntının olmadığını yineleyerek, “Zorla sıkıntı yaratmanın anlamı yok” dedi. Sucuoğlu “Bu dedikodu öyle bir şey ki sonunda dedikoduyu yapanı da inandırır” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, piyasada fiyat denetiminin Ticaret Dairesi tarafından yapıldığını kaydederek, basınla ne kadar ceza kesildiğinin paylaşılacağını ifade etti.

Sucuoğlu, “Denetleme yapılıyor ama bütün marketleri, bakkalları ve satış noktalarını 30 memurla götürmeniz mümkün değil. Vatandaşa ve marketlere düşen görev, ellerini taşın altına koymasıdır. Patatesçilerle görüştüm, çamur olduğu için tarlaya giremediklerini, bu nedenle ürünün az olmasından dolayı patatesin 17 TL’ye yükseldiği ifade edildi. Dün itibariyle tarlaya girmeye başladıklarını, fiyatın aşağıya düşmeye başladığını söylediler” dedi.

Yurttaşa çağrı da yapan Başbakan “Pahalı olanı değil, ucuz olanı alın” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, vatandaşa yardım için ilaç da dâhil olmak üzere KDV’yi sıfırladıklarını belirterek, “Zaten temel gıda maddelerinin yüzde 80, yüzde 90’ında KDV sıfırdır” şeklinde konuştu.

Un kriziyle ilgili de konuşan Başbakan Sucuoğlu, “Yerel üretimi de baltalamak istemiyoruz ama belli dönemlerde herkesin elini taşın altına koyması lazım” dedi.

“Kimse kusura bakmasın; altında 3 tane jip varsa, gelirini-giderini 1-1 buçuk aylığına eşitle, vatandaşa katkın olsun. Bunu genel sektörler için söylüyorum...” şeklinde konuşan Sucuoğlu, perşembe günü akaryakıt ve tüp gazda küçük bir indirim beklediğini söyledi.

Başbakan, “Ateşten değil, lavdan bir gömlek bulduk” dedi.

Parti genel başkanı olarak partisinde herkese aynı mesafede olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “UBP, bütünlük, omuz omuza mücadele ve kucak kucağa yürüyüş yani ‘bir’ olmayı hedefledi. Ben parti başkanı olarak gidip de kutuplaşma yaratırsam ne ağırlığım ne de farklılığım kalır” şeklinde konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, erken genel seçimle ilgili de, partisinde herhangi bir milletvekili adayının karma oya oynadığını duyması durumunda deşifre edeceğini söyledi.

Yaptıkları tespitlere göre partisinin tek başına iktidar şansının oldukça yüksek olduğunu belirten Sucuoğlu, “Bir parti gider 50 kişiyi bulamaz, biz minimum 500 kişiyi buluyoruz. En önemlisi, coşkuyu görüyorsun; kadınların ve gençlerin heyecanı var. UBP’de olan heyecan bu. UBP’liler tek başına iktidara inanmış durumda” dedi.

Sucuoğlu, istikrar için tek başına iktidarın da gerekli olduğunu belirtti.

Asgari ücret belirleme sürecine de değinen Sucuoğlu, 7 bin TL’ye karşı çıkmadığını, asgari ücreti belirleme yönteminin daha demokratik olması gerektiğini söyledi.

Asgari ücrete 10 günlük itiraz süreci olduğunu belirten Sucuoğlu, itiraz gelmesi durumunda değerlendirme yapılacağını ve sürecin devam edeceğini anlattı.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021, 16:19