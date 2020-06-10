Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) yarından itibaren Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde yeterli personelin olmaması sebebiyle süresiz grev kararı aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, basın açıklamasının Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde saat 09.30’da gerçekleştirileceği bildirildi.