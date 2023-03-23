Tabipleri Birliği 18-24 Mart yaşlılar haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 18-24 Mart yaşlılar haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, 18-24 Mart yaşlılara saygı haftasının olarak her yıl Türkiye Cumhuriyeti ve ülkede kutlanmakta olunduğu kaydedildi.

Geçmiş ve gelecek arasındaki en güzel köprünün yaşlılar olduğu belirtilen açıklamada, “Onların tecrübelerinden faydalanmak gelecek nesillere ışık tutmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

20. yüzyılda tıbbın gelişmesi ve insan ömrünün uzamasıyla her geçen yıl yaşlı nüfusunun arttığı kaydedilen açıklamada, yaşlı nüfusunun artarken gelişmekte olan toplumlarda özellikle devlet bakım ve tedavisine ihtiyaç duyulan yaşlılara bakım ve tedavilerin yetersiz kaldığı belirtildi.

“Bizler özellikle bu günlerde bireysel ve toplumsal olarak yaşlılarımız için ne yaptık? Ne yapıyoruz? Neler yapabiliriz diye kendimizi sorgulamalıyız. Yaşlı nüfusun bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde gelecek kaygıları çok fazladır. Yaş ilerledikçe fiziksel ve ruhsal olarak güçsüzleşen çoğu yaşlımıza maalesef ki devlet gerekli ilgiyi göstermemektedir. Mesela şehirlerde onların hayatlarını kolaylaştıracak alt yapılar belediyeler tarafından yapılmamaktadır.” ifadeleri kullanılan açıklamada, yalnız yaşayan yaşlı bireylere evlere bakım ve tedavi hizmetlerinin belediyeler ve sağlık bakanlığı tarafından yeterince verilmediği kaydedildi.

Yaşlı nüfusa hastanelerde verilen poliklinik ve yataklı servis hizmetlerinin yeterli olmadığı belirtilen açıklamada, yaşlıların bakım ve tedaviye yatarak ihtiyacı olduğu zaman kısıtlı olan devlete ait huzurevi ve bakımevlerinde yer bulunamadığı belirtildi.

KTTB olarak özellikle yaşlı olup devlet bakım ve tedavisine ihtiyaç duyan yaşlılar için Sağlık Bakanlığı'nı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı göreve çağırdıkları kaydedilen açıklamada, özel huzurevi ve bakımevleri yasasının ivedilikle bilirkişilerce hazırlanması ve devlete ait olan Kalkanlı Yaşam Evi’nin yasasının ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'nin yasasının da güncellenmesi talep edildi.

Açıklamada, Tabipler Birliği olarak yaşlılara daha çağdaş hizmetler verilmesi için gerekli katkıları yapmaya hazır oldukları bir kez daha belirtildi.