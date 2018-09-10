TAÇOY : ÇOK ADAYLI BİR KURULTAYA GİTMEK DOĞAL

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi gibi köklü bir partinin çok adaylı bir kurultaya gitmesinin gayet doğal olduğunu vurguladı.



Kıbrıs Türk halkının gerek ekonomik, gerekse göz ardı edilmeye çalışılan sorunların birleşmesiyle zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Taçoy, “İçerisinde bulunduğumuz bu süreç kasırgaya dönüşmeden önce bu süreçten çıkmak zorundayız. Tabi ki bunu etkili önlemler alarak ve elimizi taşın altına koyarak gerçekleştirebiliriz. Bu adımı atma cesareti olanlar atacak, olmayanlar ise kenarda izleyecek” ifadelerini kullandı.



UBP’nin, KKTC’nin varlığı ve devamı için kurulduğu günden bu yana elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman imtina etmeyen ve her ne şartta olursa olsun halkın yanında olmak için azami gayret gösterdiğine işaret ederek, kurultay süreci yaklaşan UBP’deki başkan adayları tartışmalarına değindi.



Taçoy, bu süreçte UBP’de genel başkanlık için adaylığını açıklayan isimlerin haricinde, kendi adının da kulaktan kulağa kulislerde dolaşmasının gururunu yaşadığını dile getirdi. Taçoy, şöyle devam etti:



“Aday olurum veya olmam, yaptırdığımız araştırma ve analizlerin sonucunda bu karar benim ve beni destekleyenlerin kararı olacak. Bunun böyle bilinmesini bir kez daha önemle rica ediyorum. Genel Başkanlığa aday olma kararı alırsam bilinsin ki bu karar Ulusal Birlik Partisi’nin daha dinamik, daha ilerici, toplumsal konulara iktidarda veya muhalefette daha etkin katılım gösterdiği, çözüm odaklı politikalarla KKTC’den yana olan çoğunluğun sesi, sözü ve geleceği olmak içindir ve bölünmez bütünlüğümüzün teminatını emin ellerde geleceğe taşımak adınadır.”