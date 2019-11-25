Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Milliyet’in sorularını yanıtladı.

Doğu Akdeniz’de olduğu düşünülen gazı boru hattıyla Avrupa’ya ulaştırmak gerektiğine işaret eden Taçoy, ortaya atılan projelerin pahalı ve rekabet edilemeyecek projeler olduğunun altını çizdi.

Bölgede enerji koridoru için Türkiye’siz bir formülün olmayacağının herkes tarafından bilindiğini ifade eden Taçoy, “Herkesten kendi menfaatleri için değil dünya menfaatleri için formül beklenmektedir. Olaya ekonomik değil siyasi bakıyorlar. Bundan vazgeçmeleri lazım” dedi.

Türk tarafının Doğu Akdeniz’in barış denizi olmasını istediğini ve bu yönde adımlar attığına dikkat çeken Taçoy, “Paylaşımdan, adil yaklaşımdan hareket ettik. Ama Rum komşularımız bunu yapmadı” ifadesini kullandı.

Taçoy, uluslararası şirketleri dikkatli davranmak çağırdığı açıklamasında, “Rumların oyunlarına gelerek, atacakları adımlar kendilerine pahalıya patlar. Kimse, bölgede Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp edemeyecek. Bunu göze almasınlar, bedeli mutlaka ağır olur” dedi.