Take Action Cyprus üyeleri Esentepe için kolları sıvadı

Onlar Take Action Cyprus...

Çevre temizliği için her zaman kolları sıvayan ve ülkenin dört bir yanında bu kapsamda temizlik çalışması yapan bir grup.

Tamamen gönüllük esasına dayalı çalışma prensipleriyle bugüne kadar bir çok sahilde temizlik gerçekleştiren grup üyeleri bu kez Esentepe sahili için biraraya geldi.

Esentepe sahilinde görülen manzara, daha önce temizlik yapılan bir çok sahilden maalesef farksızdı.

Grup üyeleri temizlik sırasında bir kez daha insanlarımızın çevre konusundaki duyarsızlığına tanıklık ettiler.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen grup üyelerinin bugüne kadar yaptığı çalışmalar herkes tarafından takdir görüyor.

Geçtiğimiz günlerde Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de grubun temsilcilerini Bakanlığa davet etmiş ve yaptıkları çalışmaların topluma örnek olduğunu ifade etmişti.