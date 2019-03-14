Tarım Bölümü öğrencilerinden Belediye'ye ziyaret

Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri Mehmetçik Belediyesi’’ni ziyaret etti.

Mehmetçik Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette öğrenciler, Belediyenin yürüttüğü Cittaslow faaliyetleri ve Zeka Bey Tohum Merkezi’ nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Meslek Lisesi öğrencileri, Mehmetçik Belediyesi’ ne bağlı Zeka Bey Tohum Merkezi’ndeki ata tohumlarından üretilen ürünleri ve yapılan tarımsal faaliyetleri yerinde inceleyerek bilgi edindiler.

Ziyarette bir konuşma yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, uzun yıllardır tüm dünyada tohum üretimi alanında tekelleşme sürecine girildiğini belirterek önümüzdeki süreçte dünyada çok ciddi sıkıntıların yaşanacağını kaydetti.

Sarıçizmeli, bu nedenle kendi ata tohumlarımızın hem korunması, hem de çoğaltılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sarıçizmeli, 2016 yılında kurulan Zeka Bey Tohum Merkezi’nde 40 çeşit ata tohumunu bulunduğunu, bu tohumların çoğaltılması ve yerli üreticilerin bu tohumları kullanarak üretim kapasitelerini artırılması ile ilgili çalışmalarını yürütüldüğünü de dile getirdi.