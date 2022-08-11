Tarım sektörüne akaryakıt desteği ödemesinin gerçekleşti

Başbakanlık, tarım sektörüne akaryakıt desteği ödemesinin gerçekleştirdiğini duyurdu.

Tarım sektörüne ucuz akaryakıt sağlanması projesi çerçevesinde 8 bin 909 tarım üreticisinin, 2020-2021 üretim yılı kayıtları esas alınarak kuru tarım, nadas alanları, sulu yem bitkisi, narenciye, bağ, meyve ağaçları, zeytin, badem, harup, sebze ve sera alanları ile İlkbahar ve Sonbahar patates alanları, ayrıca 2021 yılına kayıtlı ve izinli balıkçı teknelerine hak edilen akaryakıt desteğinin %50’lik kısmı bugün ödendi. Bunun için, 25 milyon, 171 bin, 889 TL ödeme yapıldı.