Tatar: “Belediyeler reformu halka daha iyi hizmet için hepimizin beklentisidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belediyeler reformuyla belediyelerin halka daha iyi hizmet vermesini istediklerini belirterek, “Değerlendirmemiz uzlaşı sağlanabileceği yönündedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın belediyeler reformuyla ilgili 4 tasarı hakkında Meclis’teki siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle yaptığı görüşme tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 14.40’ta başlayan toplantıda UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve YDP Milletvekili Talip Atalay ile partilerin temsilcilerinin katıldığı görüşme bir saat sürdü.

“MALİYE BAKANLIĞIM DÖNEMİNDEN BU YANA GÜNDEMDE”

Cumhurbaşkanı Tatar toplantı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Tatar, bugün iyi ve faydalı bir görüşme gerçekleştiğini söyleyerek, belediyeler reformunun kendi Maliye Bakanlığı yaptığı dönemlerden bu yana gündemde olduğunu, AB’den, TC’de ve KKTC’den uzmanların bu konu üzerine çalıştıklarını aktardı.

28 belediyeyle artık bu işin sürdürülmesinin mümkün olmadığını kaydeden Tatar, bir reformla bu sayının azaltılması, sınırların belirlenmesi, kaynakların daha etkin kullanılması ve gelirlerin artırılmasının esas hedefler olduğunu söyledi.

“ARTIK OK YAYDAN ÇIKTI”

Tatar, belli kriterlere bağlı kalınmasıyla uzlaşıya varılabileceğini ifade ederek, gelinen aşamada artık “okun yaydan çıktığını”, her şeyin masada olduğunu, gerek partilerin kendi toplantılarında gerekse Meclis komitesinde ayrıntılarıyla değerlendirildiğini belirtti.

BÜTÇEDEN BELEDİYELERE 600 MİLYON TL

Toplantının hayırlara vesile olmasını ve tüm kesimlere iyi çalışmalar dileyen Tatar şöyle devam etti:

“Bu ülkede yıllar itibarıyla çok büyük kazanımlar elde edilmiştir, çok büyük çalışmalar yapılmıştır; yerel yönetimler anlamında artık yerelden üste hizmet anlayışının geliştirilmesi için çok tecrübe ve çok birikim vardır.

Bugün bu devletin yapısına baktığımızda hiç de küçümsenmeyecek derecede merkezi bütçeden yerel yönetimlere katkılar devam etmektedir. Bugün yıllık merkezi bütçeden Maliye tarafından belediyelere aktarılan meblağ 600 milyon TL’nin üzerindedir.

Yerel yönetimlerin de kendi gelirleri vardır, emlâk vergileri de dahil. Bu yasalardan bir tanesi 51/95 dedikleri yasada yıllardan beri revize edilmeyen harçların tekrar artırılması suretiyle yerel yönetimlerin gelirlerinin güncellenmesi ve gelirlerinin artırılması dolayısıyla kaynak artışı, bütün bunlar da bu yasalar içerisinde hedeflenmektedir… Dolayısıyla etkin ve halka daha iyi hizmet verilmesi temennimizdir. Bu reform çalışmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum… Tüm katkı koyanlara bir kez daha teşekkür ediyorum.

Gelinen aşamada artık bir reform beklentisi içindeyiz, halkımız da böyle düşünmektedir. Dolayısıyla belirli kriterlere bağlı olarak, bu konuda en erken zamanda bir uzlaşı, bir mutabakat ve ilgili komitede tüm bunların değerlendirilmesi ve Meclis Genel Kurulu’na taşınarak, orada tartışılarak bu yasaların geçmesi ve reformun yapılması, ülkenin geleceği ve halka daha iyi hizmet verilebilmesi adına hepimizin bir temennisidir.”