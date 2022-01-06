Tatar: “Benim siyasetim her zaman halkla birlikte hareket etmektir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Benim siyasetim her zaman halkın içinde olmak ve halkla birlikte hareket etmektir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Yrd. Doç. Dr. Hasibe Şahoğlu başkanlığındaki Beşparmak Düşünce Grubu üyelerini kabul etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Beşparmak Düşünce Grubu ile görüş birliği içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ergün Olgun ve Osman Ertuğ gibi değerli kişilerin yer aldığı grup üyelerine, yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve egemenlik vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası anlaşmalarda da Kıbrıslı Türklerin egemenliğine işaret eden açık ve net ifadeler bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için Rum-Yunan ikilisinin yaptıklarını anımsattı. Tatar, Kıbrıs’ın İngiltere’ye kiralanma sözleşmesinde, İngilizlerin adadan ayrılırken, adayı sahibine iade edecekleri maddesinin yer aldığını ancak birtakım entrikalar sonucu İngiltere’nin Kıbrıs’ı ilhak ettiğini söyledi.



Tatar, Rumların, Annan Planı referandumunda hayır diyen taraf olmasına rağmen, AB’nin tek taraflı Rum kesimini üye yapmasıyla 1960 anlaşmalarında yer alan Türkiye ve Yunanistan’ın üye olmadığı bir topluluğa, Kıbrıs’ın üye olamayacağı yönündeki maddeye ters düşüldüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, bugün gelinen aşamada iki devlet siyasetini, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteklediğini dile getirdi.“Federasyon adı altında Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama yapılacağımız bir oyuna, Kıbrıs Türklerini sürüklemek istiyorlar” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bakıldığında Kıbrıs’ta bir anlaşma için istikrar sağlamanın ancak egemen eşitliğe dayalı iki devletin iş birliği ile mümkün olabileceğini kaydetti.“PANDEMİ DE GELİR GEÇER, KRİZ DE GELİR GEÇER AMA DEVLETİMİZE VE EGEMENLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK KUTSAL DEĞERLERİMİZDİR”“Benim siyasetim her zaman halkın içinde olmak ve halkla birlikte hareket etmektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelen davetlere icabet ederek, Kıbrıs davasını gittiği yerlerde anlattığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine önem verdiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte çok acılar çeken ve direnmesini bilen Kıbrıs Türkü’nün, pandemi sürecini ve ekonomik krizi atlatacağına inanç belirtti. Egemenlik ve devletin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Pandemi de gelir geçer, kriz de gelir geçer ama devletimize ve egemenliğimize sahip çıkmak, kutsal değerlerimizdir” dedi.ŞAHOĞLUYrd. Doç. Dr. Hasibe Şahoğlu da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, kendilerini kabulünden dolayı teşekkür etti.