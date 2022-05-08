Tatar, Birkan Uzun anısına düzenlenen zirve koşusu’nda dereceye girenlere madalyalarını verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birkan Uzun anısına Geçitkale Mersinlik parkurunda düzenlenen Birkan Uzun Zirve Koşusu’nda dereceye girenlere madalyalarını verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar burada yaptığı konuşmada, Birkan Uzun’un zamansız vefatının büyük bir kayıp olduğunu ve bu kaybın acısını paylaştığını ifade ederek Birkan Uzun’un dünyanın 7 kıtasının 7 zirvesine tırmanarak KKTC bayrağını dalgalandırma hedefiyle yola çıkan genç bir sporcu olduğunu anımsattı.

Uzun’un 5. kıta olan Antarktika’da son olarak KKTC bayrağını dalgalandırdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “O zirvede yaptığı konuşma ile hepimizin yüreğinde taht kurmuş ve gençlerin geleceğe büyük umutla bakabilmesi için örnek olmuştur” dedi.

Tatar, Birkan Uzun’u bir kez daha rahmetle andı; tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

“BİRKAN UZUN İSMİNİN YAŞATILMASI HEPİMİZİN GÖREVİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun isminin yaşatılmasının hepimizin hedefi ve görevi olduğunu dile getirdi.

Tatar, Birkan Uzun’u anmak amacıyla zirveye tırmanma koşu yarışına katılanlara teşekkür ederek, etkinliğin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulundu ve yarışta dereceye girenlere madalyalarını verdi.

