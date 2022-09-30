Tatar, Birlik Vakfı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birlik Vakfı Bursa Şubesi’ni ziyaret etti, Kıbrıs konusunda brifing verdi. Tatar, Kıbrıs konusunda yeni siyaseti sonuna kadar yürüteceklerini, federal bir yapıda azınlık duruma asla düşmeyeceklerini, kazanılan hakları pekiştirmenin milli görevleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birlik Vakfı Bursa Şubesi üyelerine Kıbrıs’ın tarihçesi, milli mücadele yılları, Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılar ve katliamları anlattı. Tatar, Mutlu Barış Harekatı ve KKTC’nin kurulmasıyla Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü altında huzur refah içinde yaşadıklarını kaydetti.

Tatar, adaya barışın gelmesine rağmen Rumlara silah ambargosunun kaldırılmasının çağdışı, barışa hizmet etmeyen bir davranış olduğunu ifade ederek, Anavatan Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de KKTC’nin tanınması konusunda yaptığı çağrının da tarihi bir çağrı olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünü, egemenlik hakkını istediğini söyledi, Türkiye’nin desteğiyle bu yolda mücadele vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yeni siyaseti sonuna kadar yürüteceklerini, federal bir yapıda azınlık duruma asla düşmeyeceklerini belirten Tatar, Kıbrıs’ta kazanılan hakları pekiştirmenin milli görevleri olduğunu vurguladı.

Bu konuda Türkiye’nin de arkalarında olduğunu ifade eden Tatar, KKTC’yi yaşatmaya ve geliştirmeye devam edeceklerini, tanıtımı için de seferberlik başlatacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diplomatların da KKTC’nin tanınması için gereken adımları attığını anlatan Tatar, Rum yönetiminin tek yanlı AB’ye alınmasını eleştirdi.

Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da olmaktan mutluluk duyduğunu, Bursa’nın güzelliklerini saymakla bitmeyeceğini ifade eden Tatar, gençlerle, vatandaşlarla bir araya geldiğini, Kıbrıs konusunda bilgiler verdiğini, milli heyecanı taşıdığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan Türk halkına teşekkür eden Tatar, gönül bağlarını sıkı tutmak amacıyla Türkiye’ye ziyaretler yaptığını, her yerde Kıbrıs konusunda bilgiler verdiğini vurguladı.

Bir milletin ayakta durabilmesi diğer milletlerle mücadele etmesi geleceğe güvenle bakması için kendi değerleri milli şuuru korumasının önemli olduğunu işaret eden Tatar, dünyada adaletsiz bir düzen oluşturduğunu, adaletin tesis edilmesi için böyle vakıflara d