Tatar'dan erken seçim ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açıldığını ve Kıbrıs konusunda savundukları iki devlet konusunun Güney'de de gündem oluşturduğunu belirterek “Doğru yoldayız, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumada önemli bir aşamaya gelindiğini görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Tatar, bugün Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları ile istişare toplantısı yaptıklarını belirterek, görüşmede Kıbrıs görüşmeleri ve diğer hususların ele alındığını söyledi.

Bu gibi toplantıların devam edeceğini söyleyen Tatar, Meclis’e yönelik de bilgilendirme yapacağını, davet ne zaman gelirse bunu yapmasının görevi olduğunu kaydetti.

Tatar, bugün kendisi, Başbakan ve Sağlık Bakanı'nın aşı olduğunu anımsatarak, Türkiye Cumhuriyeti'nden gönderilen 20 bin doz aşının plan içinde yapılacağını, hedefin halkın büyük bir kısmının aşılanması olduğunu dile getirdi.

Böylece ülkenin koronoviüsten kurtulmuş olacağını belirterek normal hayata ve ekonomiye dönülmesini temenni eden Tatar, bu süreçte özveriyle çalışan Sağlık Bakanı ve çalışanlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sürecini iyi yönettiklerini ifade ederek, ülkeye karantinalı girişlerin sürdüğünü, halkın sağlığının korunduğunu kaydetti.

“KAPANMA GÜNDEMDE YOK”

Kapanma gibi bir niyetlerinin olmadığını, bunun gündemde bulunmadığını ifade eden Tatar, herkesin maske ve sosyal mesafeye dikkat etmesi durumunda, aşının da başlamasıyla toplum sağlığının korunmuş olacağına vurgu yaptı.

AB'den gelecek aşılarla ilgili de konuşan Tatar, BM yetkilileri ile yaptığı görüşme sonrası basına yaptığı açıklamanın bazı muhalifler tarafından başka yönlere çekilmeye çalışıldığını kaydetti.

Ülkeye gelecek hafta AB'nin bin doz aşı vereceğinin bilgisini aldığını kaydeden Tatar, daha önceki sözlerinin çarpıtıldığını, kendilerinin BM'den, bu aşıların zamanında kendilerine de verilmesi için ısrarcı olduklarını ifade etti. Tatar, ayrıca aşıların KKTC'ye AB üzerinden gelmesini, yani olması gibi olmasını istediklerini belirtti.

AB'nin buradaki siyasi sıkıntıyı bildiğini, zaten KKTC'de de ofisi bulunduğunu ifade eden Tatar, bu yüzden bu konuda bir üstünlük yapılmasına gerek olmadığını, bunun sağlıkla ilgili olduğunu kaydetti ve BM'nin araya girmesini ve aşıları doğru yerden bir an önce almayı istediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'ne aşı konusunda teşekkür ederek, dünyada aşıya büyük bir talep olduğunu, o yüzden paylaşımda sıkıntı yaşanabileceğine işaret etti ve Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

“SÜREÇ BAMBAŞKA BİR YERE GELDİ”

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kıbrıs meselesi ile ilgili çeşitli temaslar olduğunu, BM ile görüştüklerini, TC ile çeşitli istişareler yaptıklarını anımsatan Tatar, sürecin şu anda bambaşka bir noktaya geldiğini çünkü bugüne kadar 50 yıldır süren görüşmelerde hiçbir sonuç alınamadığını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varlığını Türkiye ile birlikte sürdüreceğini ifade ederek, Kıbrıs'ta federal bir çözüm için en son Crans Montana'da Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının çok esneklik gösterdiğini, bunu da BM Genel Sekreteri ve tüm ilgili tarafların çok iyi bildiğini söyledi.

“SEÇİLMEMLE YENİ BİR SAYFA AÇILDI”

"Benim seçilmemle Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açıldı" diyen Tatar, 5+1 gayriresmi toplantı sonrası resmi toplantı başlayacaksa bunun uluslararası alanda eşit iki devlet temelinde olması gerektiğini kaydetti.

Türkiye ile uyum içinde çalıştıklarını, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de KKTC'nin bölgedeki gücünü artırdığını ifade eden Tatar, Kıbrıs'ta, bölgede herkesin kazançlı çıkacağı bir uzlaşıya varılmasının herkesin faydasına olacağını belirtti.

“DOĞRU YOLDAYIZ, HALKIN ÇIKARLARINI KORUMADA ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELDİK”

İki devlet konusunun Güney'de de gündem oluşturduğunu ifade eden Tatar, doğru yolda olduklarını, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumada önemli bir aşamaya gelindiğini gördüklerini, 5+1 görüşmesinden sonra durumun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi partilerle bu konuları ele aldıklarını ifade ederek detaylarda bazı farklı görüşler olabileceğini, Meclisten davet geldiği gün, muhtemelen önümüzdeki hafta milletvekillerini bilgilendirmeye, son görüşmeleri aktarmaya gideceğini de yineledi.

“BANA GÖRE BUGÜNÜN KONUSU ERKEN SEÇİM OLMAMALI”

Erken seçim ile ilgili bir soru üzerine Tatar, bunun hangi tarihte olur bilemeyeceğini ama kendisine göre pandeminin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Tatar, ayrıca şu anda hükümetin önünde aşı çalışmaları, bütçe, Türkiye ile imzalanması gereken ekonomik protokol yanında Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın değişmesi gibi konular olduğunu ifade ederek özetle, "Bana göre bu pandemi döneminde bugünün konusu seçim olmamalı. TC ile ekonomik protokolün imzalanması var bunlar tamamlanmadan seçime gidilmesi sıkıntı yaratır. Hükümetin yapacağı bu işlerden sonra seçim gündeme gelmelidir diye düşünüyorum" diye konuştu.