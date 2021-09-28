Tatar'dan görüşme sonrası açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in onurlarına verdiği öğle yemeği sonrasında basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu sadece bir öğle yemeğiydi. Görüşebileceğimiz şeyleri konuştuk. BM Genel Sekreterinin, fikirleri inceleyeceğine güveniyoruz ” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun hakkımız olan egemen eşitliğimizin tanınması olduğunu kaydetti.

Bir sonraki adımın ne olduğu sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorununun yıllardır devam ettiğini belirterek, pozisyonumuzu ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruyarak yola devam edileceğini söyledi.