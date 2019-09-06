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Tatar, Eko-Avrasya Derneği'ni kabul etti

Tatar, Eko-Avrasya Derneği'ni kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, bugün Başbakanlık’ta Eko-Avrasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’i kabul etti.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Hikmet Eren ise Eko-Avrasya olarak KKTC'nin uluslararası arenada tanınırlığının arttırılması hususunda geçmiş yıllarda yaptığı çalışmalara yeniden hız vereceğini belirtti.
Eren,  Başbakan Tatar ve kabineye başarı dileklerini de iletti.

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