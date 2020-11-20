Tatar: “Geleceğe umutla bakıyoruz”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ve beraberindekiler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

GAÜ ve KAÜ ailesinin geleceği genç ellere emanet ederken, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk gençliğinin umutla geleceğe bakmaları için yıllardır çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ ve KAÜ’nün ülkeye eğitim alanında büyük hizmetleri olduğuna dikkat çekti.

Her iki üniversitenin pandemi döneminde de yaptığı çalışmalara değinerek bunlardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı, salgın nedeniyle öğrenci akışında yaşanan sıkıntının el birliğiyle aşılacağına inanç belirtti.

Yükseköğrenim sektörünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin insan gücü, insan sermayesi, yarattığı algı, kültürüyle gelecekte de sağlam adımlarla ileriye yürüyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun KKTC’de yaratacağı katkıya dikkat çekti.

GAÜ ve KAÜ’nün Maraş’la ilgili çalışmalarından duyduğu mutluluğa da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bahse konu çalışmaların devletin Maraş’la ilgili planladığı çalışmalara ışık tutabileceğini belirterek “GAÜ ve KAÜ ailesine, sizlere, çalışanlarına başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

KKTC’nin geleceğinin, Anavatan Türkiye’nin her daim verdiği destek ve ülkenin iyi yönetilmesiyle aydınlık olacağına vurgu yapan Cumhurbaşkanı, “Geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.

KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki kalabalık heyetin verdiği mesajların öneminin de altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Orada verilen mesajlar KKTC’nin zeminini daha da güçlendirmiştir ve tüm dünyaya verilmiştir” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

KKTC’nin ekonomisi, sanayisi ve altyapısının güçlenebilmesi için KKTC’nin zemininin daha da güçlenmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, dünyadaki iş insanı ve yatırımcılara mesaj vererek “KKTC’ye inanıyoruz. Devletimizin zemini sağlamdır ve hak ettiğimiz noktaya ulaşabilmek için bu çalışmaları hep birlikte sürdürmek zorundayız” dedi.

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar’ı kutlayan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Cumhurbaşkanı Tatar’ın liderlik anlayışıyla KKTC’yi ileriye taşıyacağına inanç belirterek başarılar diledi.